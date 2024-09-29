Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:23, 29 сентября 2024Мир

В ЦАХАЛ назвали причину ликвидации лидера «Хезболлы»

CNN: Израиль ликвидировал Насраллу из-за подготовки крупного запаса вооружений

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Израиль ликвидировал лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу, поскольку он готовил крупные запасы вооружений для войны с государством. Об этом со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковника Питера Лернера сообщил американский телеканал CNN.

«Лернер заявил, что ЦАХАЛ ударила по нему потому, что "он создавал настолько огромный арсенал оружия", включая 200 тысяч ракет и дронов для войны с Израилем», — говорится в публикации.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль заплатит за атаку на генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Тем временем палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что выступает единым фронтом с ливанской шиитской группировкой «Хезболла» после того, как ее генеральный секретарь Хасан Насралла был ликвидирован израильской атакой.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Вернитесь, здесь у вас беспорядок!» На Украине рассказали о прячущемся на даче главкоме ВСУ и потребовали объяснений

      В деле экс-замминистра обороны Иванова может появиться новое обвинение

      Крупное ДТП произошло в Москве с участием машины ДПС

      PlayStation 5 Pro обогатит спекулянтов

      МИД Белоруссии заявил о двойных стандартах Запада в ООН

      В ЦАХАЛ назвали причину ликвидации лидера «Хезболлы»

      TikTok перестал работать в России

      «Это чертовски вкусно!» Популярное в России блюдо покорило американцев. Что они едят и как на это реагируют россияне?

      ВСУ попытались ударить беспилотником по Брянской области

      Самолет экстренно сел в российском городе из-за смерти пассажира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше