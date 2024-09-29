В ЦАХАЛ назвали причину ликвидации лидера «Хезболлы»

CNN: Израиль ликвидировал Насраллу из-за подготовки крупного запаса вооружений

Израиль ликвидировал лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу, поскольку он готовил крупные запасы вооружений для войны с государством. Об этом со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковника Питера Лернера сообщил американский телеканал CNN.

«Лернер заявил, что ЦАХАЛ ударила по нему потому, что "он создавал настолько огромный арсенал оружия", включая 200 тысяч ракет и дронов для войны с Израилем», — говорится в публикации.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль заплатит за атаку на генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Тем временем палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что выступает единым фронтом с ливанской шиитской группировкой «Хезболла» после того, как ее генеральный секретарь Хасан Насралла был ликвидирован израильской атакой.