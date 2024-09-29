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21:48, 29 сентября 2024Россия

Число пострадавших в результате ДТП под Краснодаром снова выросло

Число пострадавших в результате ДТП под Краснодаром увеличилось до 25 человек

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Число пострадавших в результате ДТП под Краснодаром увеличилось до 25 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на муниципальный центр управления Краснодара.

Ранее стало известно, что водитель бензовоза заживо сгорел в кабине после столкновения с автобусом в Краснодарском крае. По предварительным данным, в автобусе могли находиться около 50 человек.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае. На месте происшествия работают экстренные службы. Также стало известно, что автобус следовал из Краснодара в Ставрополь. Причиной аварии могло стать то, что водитель грузовика уснул за рулем. От удара транспортные средства разбросало в разные стороны.

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      Марина Совина
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