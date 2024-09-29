Водитель столкнувшегося с автобусом бензовоза под Краснодаром сгорел заживо

Водитель бензовоза заживо сгорел в салоне после столкновения с автобусом в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
В автобусе могло находиться около 50 человек.
Автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае вечером в воскресенье, 29 сентября. Фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости, а затем загорелись.
Причиной аварии могло стать то, что водитель грузовика уснул за рулем. От удара транспортные средства разбросало в разные стороны. После этого автобус охватил пожар, он выгорел полностью.
По данным оперштаба Краснодарского края, в результате ДТП пострадали семь человек.