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20:48, 29 сентября 2024Россия

Автобус с десятками пассажиров столкнулся с фурой под Краснодаром

Автобус и фура столкнулись под Краснодаром, загорелись и попали на видео

Автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае и попали на видео. В автобусе были десятки пассажиров, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости, а затем загорелись. Как пишет Shot, столкновение было лобовым.

На месте происшествия работают экстренные службы. Также известно, что автобус следовал из Краснодара в Ставрополь. На борту было 49 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее крупная авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Автомобиль BMW вылетел на встречную полосу и врезался в машину ДПС.

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      Мария Борисова
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