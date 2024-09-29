Появились кадры с места крупного ДТП в Москве

Опубликованы кадры с места крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве

В сети появились кадры с места крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Их публикует Telegram-канал Shot.

На ролике видно, как автомобиль BMW вылетает на встречную полосу и сталкивается с машиной ДПС. После этого в них врезаются еще две иномарки. В результате случившегося пострадали два человека, они получили травмы головы. Движение транспорта перекрыто по четырем полосам.

По данным Shot, водитель BMW не справился с управлением.

До этого стало известно о ДТП в Ростовской области. Сообщалось, что в Волгодонском районе произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, двух человек спасти не удалось.