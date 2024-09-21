В российском регионе погибли два человека в ДТП с микроавтобусом и авто

В Ростовской области погибли два человека в ДТП с микроавтобусом и авто

В Волгодонском районе Ростовской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате аварии погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-2114 и один пассажир микроавтобуса. Шесть пассажиров с различной степени тяжести травмами доставили в медицинское учреждение.

Авария произошла в 19:30 на 167-м километре автодороги Ростов-на-Дону — Волгодонск. Предполагается, что водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Мерседес», в котором находился 21 пассажир. После этого транспортные средства загорелись. На данный момент сотрудники полиции определяют местонахождение и статус еще одной пассажирки микроавтобуса.

Ранее девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником в Сочи. Уточняется, что в ДТП попал автомобиль «УАЗ». Согласно предварительной версии, владелец джипа не справился с управлением и врезался в скалу.