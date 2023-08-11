Девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником в Сочи

В Сочи в ДТП с внедорожником пострадали ребенок и беременная женщина

Девять человек пострадали в аварии с экскурсионным внедорожником в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в ДТП попал автомобиль «УАЗ». На нем водитель осуществлял туристические перевозки в Лазаревском районе курорта в селе Солохаул. По предварительной версии, владелец джипа не справился с управлением и врезался в скалу.

В числе пострадавших оказался ребенок, а также беременная женщина. Проводится проверка, чтобы установить детали произошедшего.

Ранее в июле семь туристов получили травмы во время столкновения микроавтобуса с грузовиком на Алтае. В общей сложности в авто находились 20 человек, в том числе двое детей.