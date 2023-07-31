Семь туристов пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на Алтае

МЧС: семь туристов пострадали в аварии микроавтобуса с грузовиком на Алтае

Семь туристов получили травмы во время столкновения микроавтобуса с грузовиком на Алтае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Уточняется, что сообщение об аварии в Чемальском районе поступило в 10:06 в понедельник, 31 июля. Грузовой автомобиль HINO столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. В результате пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Еще одного туриста спасти не удалось. Известно, что всего в микроавтобусе находились 20 человек, в том числе двое детей.

«Для оказания помощи на место происшествия прибыли пожарные Чемальской пожарно-спасательной части №5 в количестве шести человек и двух единиц техники», — говорится в Telegram-канале.

Специалисты оказали помощь пострадавшим, помогли транспортировать их до машины скорой помощи и отключили аккумулятор у авто.

Ранее вертолет Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай. При посадке он задел линию электропередачи, упал и загорелся. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 16 человек, четверых из них спасти не удалось.

