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00:54, 29 сентября 2024Россия

Крупное ДТП произошло в Москве с участием машины ДПС

Mash: на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием машины ДПС

Кадр: Telegram-канал Mash

В Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, водитель BMW не справился с управлением. На опубликованных кадрах видно, как иномарка выехала на встречную полосу, врезавшись в машину ДПС. После этого в столкнувшиеся автомобили влетели еще две иномарки, которые не успели затормозить. Информации о пострадавших не сообщается.

Ранее в центре Москвы около Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) произошло массовое ДТП. В аварии пострадали мужчина и две женщины. В сети появилось видео с места происшествия, на котором видно одну из пострадавших, лежащую на тротуаре, а также минимум три поврежденных автомобиля. Также сообщалось, что прохожие заперли в машине пытавшегося сбежать с места происшествия водителя.

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      Марина Совина
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