Власти назвали число пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром

Оперштаб: в результате ДТП с автобусом и грузовиком пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в станице Старокорсунская, их везут в больницы. Об этом сообщил Оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент в больницы краевого центра везут семерых пострадавших в аварии», — сообщили власти.

Автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае вечером в воскресенье, 29 сентября. В салоне транспортного средства находились 49 человек.

Причиной аварии могло стать то, что водитель грузовика уснул за рулем. От удара транспортные средства разбросало в разные стороны. После этого автобус охватил пожар, он выгорел полностью.