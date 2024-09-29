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21:15, 29 сентября 2024Россия

Власти назвали число пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром

Оперштаб: в результате ДТП с автобусом и грузовиком пострадали семь человек

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в станице Старокорсунская, их везут в больницы. Об этом сообщил Оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент в больницы краевого центра везут семерых пострадавших в аварии», — сообщили власти.

Автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае вечером в воскресенье, 29 сентября. В салоне транспортного средства находились 49 человек.

Причиной аварии могло стать то, что водитель грузовика уснул за рулем. От удара транспортные средства разбросало в разные стороны. После этого автобус охватил пожар, он выгорел полностью.

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      Евгений Силаев
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