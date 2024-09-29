Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:00, 29 сентября 2024Россия

Названа возможная причина столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Краснодаром

Shot: водитель грузовика мог уснуть за рулем на трассе и врезаться в автобус

Кадр: Telegram-канал 112

Названа возможная причина столкновения рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Краснодар-Ставрополь, с грузовиком. По информации Telegram-канала Shot, авария могла произойти из-за того, что водитель фуры уснул за рулем на трассе и, вероятно, из-за этого врезался в автобус с людьми.

Уточняется, что от удара транспортные средства разбросало в разные стороны. После этого автобус охватил пожар, он выгорел полностью.

Автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае вечером в воскресенье, 29 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Автобус с десятками пассажиров столкнулся с фурой под Краснодаром

      Московское «Динамо» победило новичка РПЛ

      Названа возможная причина столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Краснодаром

      Появилось видео с места столкновения грузовика и автобуса в Краснодарском крае

      Появились первые подробности ДТП с рейсовым автобусом и фурой под Краснодаром

      Россиянка описала пляж в Турции фразой «нас встретил туалет со следами чьей-то диареи»

      На Украине рассказали об «обложенном красными флажками» Зеленском

      Израиль завершил масштабную волну ударов по Ливану

      Военный эксперт высказался о способах борьбы с массовыми налетами беспилотников

      Ольга Бузова прокомментировала конфликт с Ириной Салтыковой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше