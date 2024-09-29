Названа возможная причина столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Краснодаром

Shot: водитель грузовика мог уснуть за рулем на трассе и врезаться в автобус

Названа возможная причина столкновения рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Краснодар-Ставрополь, с грузовиком. По информации Telegram-канала Shot, авария могла произойти из-за того, что водитель фуры уснул за рулем на трассе и, вероятно, из-за этого врезался в автобус с людьми.

Уточняется, что от удара транспортные средства разбросало в разные стороны. После этого автобус охватил пожар, он выгорел полностью.

Автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае вечером в воскресенье, 29 сентября.