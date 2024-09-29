Экс-замглавы Минобороны России начал препятствовать расследованию своего дела

Арестованный генерал Булгаков препятствует расследованию дела

Начало событий в новости СКР собрался найти всех фигурантов по делу Булгакова

Арестованный по коррупционному делу экс-заместитель главы Министерства обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков препятствует расследованию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, согласно процессуальной позиции, фигуранты препятствуют установлению истины по делу, связанному с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, и намерены затруднить ход расследования и закрепление доказательной базы.

Кроме того, в материалах дела сказано, что фигуранты могут скрыться от органов предварительного расследования и суда, в том числе выехав в другие государства, продолжить заниматься преступной деятельностью, согласовывать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие известными в ходе расследования.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России продолжает работу по установлению всех сообщников бывшего замминистра обороны России.