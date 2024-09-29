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15:26, 29 сентября 2024Силовые структуры

СКР собрался найти всех фигурантов по делу Булгакова

СК РФ: по делу Булгакова необходимо установить всех соучастников преступления
Дмитрий Булгаков

Дмитрий Булгаков. Фото: Юлия Морозова / ТАСС

Следственный комитет России (СК РФ) продолжает работу по установлению всех сообщников бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова. О том, что в резонансном деле могут появиться новые фигуранты, сообщает ТАСС.

В документах уголовного дела сказано, что СК РФ «необходимо установить всех соучастников преступления», а также выполнить прочие следственные и процессуальные действия.

В данный момент под стражей остаются фигуранты дела: гендиректор компании «Нева-Балт СПб» Геннадий Селезнев и однокурсник Герман Яковлев.

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Булгаков, который до 2022 года занимался материально-техническим обеспечением Российской армии, был задержан в июле по коррупционному делу. По данным следствия, за время его работы была создана система поставок в войска некачественного питания по завышенной стоимости, в рамках которых сам генерал мог получать денежные откаты.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил срок ареста Дмитрию Булгакову. Он останется под стражей до 25 декабря.

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      Никита Савин
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