СКР собрался найти всех фигурантов по делу Булгакова

СК РФ: по делу Булгакова необходимо установить всех соучастников преступления

Следственный комитет России (СК РФ) продолжает работу по установлению всех сообщников бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова. О том, что в резонансном деле могут появиться новые фигуранты, сообщает ТАСС.

В документах уголовного дела сказано, что СК РФ «необходимо установить всех соучастников преступления», а также выполнить прочие следственные и процессуальные действия.

В данный момент под стражей остаются фигуранты дела: гендиректор компании «Нева-Балт СПб» Геннадий Селезнев и однокурсник Герман Яковлев.

Булгаков, который до 2022 года занимался материально-техническим обеспечением Российской армии, был задержан в июле по коррупционному делу. По данным следствия, за время его работы была создана система поставок в войска некачественного питания по завышенной стоимости, в рамках которых сам генерал мог получать денежные откаты.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил срок ареста Дмитрию Булгакову. Он останется под стражей до 25 декабря.