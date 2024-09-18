Следствие потребовало продлить арест генералу Булгакову по делу о мошенничестве

СК требует продлить срок ареста экс-замглавы МО Булгакова и двух его подельников

Следственный комитет (СК) требует продлить срок заключения под стражу бывшего заместителя Минобороны России генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

По данным агентства, ходатайство о продлении ареста Булгакова и двух его подельников — однокурсника Германа Яковлева и генерального директора компании «Нева-Балт СПб» Геннадия Селезнева — уже поступило в суд. Заседание назначено на пятницу, 20 сентября.

Булгаков, который до 2022 года занимался материально-техническим обеспечением Российской армии, был задержан в июле по коррупционному делу. По данным следствия, за время его работы была создана система поставок некачественного питания в войска по завышенной стоимости, в рамках которых сам генерал мог получать денежные откаты.

Ранее сухпайки из дела генерала Булгакова запретили к использованию. Низкое качество питания для солдат признала экспертиза.