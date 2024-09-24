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20:17, 24 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего замминистра обороны России оставили в СИЗО до 25 декабря

Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны РФ Булгакову до 25 декабря
Дмитрий Булгаков

Дмитрий Булгаков. Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему замминистра обороны генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя о продлении меры пресечения до 25 декабря. Защита генерала просила освободить его из СИЗО по состоянию здоровья, однако суд не нашел оснований для этого.

Также под стражей остаются фигуранты дела: гендиректор компании «Нева-Балт СПб» Геннадий Селезнев и однокурсник Герман Яковлев.

Булгаков, который до 2022 года занимался материально-техническим обеспечением Российской армии, был задержан в июле по коррупционному делу. По данным следствия, за время его работы была создана система поставок некачественного питания в войска по завышенной стоимости, в рамках которых сам генерал мог получать денежные откаты.

Ранее сухпайки из дела генерала Булгакова запретили к использованию. Низкое качество питания для солдат признала экспертиза.

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      Любовь Ширижик
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