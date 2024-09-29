Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:08, 29 сентября 2024Бывший СССР

Губернатор Херсонской области рассказал о намерениях Киева отравить воду в регионе

Сальдо: пленные военные ВСУ говорят о намерении Киева отравить воду

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пленные военные Вооруженнях сил Украины (ВСУ) рассказали о том, что Киев готовится применить химическое и бактериологическое оружие для того, чтобы отравить воду в водоемах Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

По его словам, варианты применения и химического оружия, и, возможно заражение водоемов не отложены противником в дальний ящик. Губернатор отметил, что именно поэтому необходимо делать все, чтобы обучить население правилам гражданской обороны, которые помогут сберечь очень большое количество жизней. Он сказал, что против любого яда есть противоядие. Кроме того, Сальдо подчеркнул то, что дисциплинированность и знание, как оказать первую помощь, куда уйти в случае атаки по гражданским объектам — все это сейчас нужно восстанавливать в памяти.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттеснены с самых больших островов в дельте Днепра.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор опроверг слухи об убийстве украинской разведкой полковника Российской армии

      Стало известно о неудачах оборонных усилий Евросоюза

      Во Франции прокомментировали задержание супружеской пары за показ российских каналов

      В США захотели ввести санкции против российского гелия

      В России прокомментировали массированную атаку дронов

      В Таиланде начали раздавать деньги населению

      Появилось видео с моментом удара беспилотника по жилому дому в Курске

      Губернатор Херсонской области рассказал о намерениях Киева отравить воду в регионе

      В России разработали тяжелый боевой беспилотник «Бердыш»

      Журова призвала россиян перестать обращать внимание на ISU

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше