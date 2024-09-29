Сальдо: пленные военные ВСУ говорят о намерении Киева отравить воду

Пленные военные Вооруженнях сил Украины (ВСУ) рассказали о том, что Киев готовится применить химическое и бактериологическое оружие для того, чтобы отравить воду в водоемах Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

По его словам, варианты применения и химического оружия, и, возможно заражение водоемов не отложены противником в дальний ящик. Губернатор отметил, что именно поэтому необходимо делать все, чтобы обучить население правилам гражданской обороны, которые помогут сберечь очень большое количество жизней. Он сказал, что против любого яда есть противоядие. Кроме того, Сальдо подчеркнул то, что дисциплинированность и знание, как оказать первую помощь, куда уйти в случае атаки по гражданским объектам — все это сейчас нужно восстанавливать в памяти.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттеснены с самых больших островов в дельте Днепра.