Хакеры украли несколько тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»

СК ведет расследование кражи 4,5 тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»

Следственный комитет (СК) России ведет расследование дела о краже нескольких тысяч подарочных сертификатов «Детского мира». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

Утверждается, что злоумышленникам удалось подключиться к сайту магазина и обойти средства защиты. Это позволило хакерам получить доступ к чужим предоплаченным карточкам.

«[Преступники] произвели подбор значений в виде номера и ПИН-кода к хранящимся в электронном виде предоплаченным 4459 электронным подарочным сертификатам и подарочным картам ПАО "Детский мир", то есть электронным носителям информации, удостоверяющим право их держателя осуществить покупку товара», — указано в материалах. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации») и части 2 статьи 273 УК РФ («Использование вредоносных компьютерных программ»).

Ранее 21-летний житель Москвы устроился работать в пункт выдачи заказов (ПВЗ), откуда позже украл товаров на 3,5 миллиона рублей. По информации следствия, молодой человек оформлял заказы с фиктивного аккаунта.