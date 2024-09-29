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17:06, 29 сентября 2024Мир

«Хезболла» подтвердило ликвидацию Израилем двух руководителей движения

«Хезболла»: два руководителя были ликвидированы после удара Израиля по Бейруту

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Два руководителя ливанского движения «Хезболла» были ликвидированы после нанесения Израилем удара по южной окраине Бейрута. Об этом заявили представители движения, передает ТАСС.

27 сентября не стало Али Караки, считающегося «номером два» в военной структуре движения. Он был ликвидрован вместе с генсеком «Хезболлы» Хасаном Насраллой в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по подземному бункеру.

28 сентября «Хезболла» лишилась еще одного лидера, заместителя главы Исполнительного совета шейха Набиля Каука. Он стал жертвой удара ЦАХАЛ по жилому кварталу Шиях, утверждают представители движения.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Ливане одного из лидеров «Хезболлы» Набиля Каука.

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      Виктория Кондратьева
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