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11:46, 29 сентября 2024Мир

Армия Израиля сообщила о ликвидации еще одного лидера «Хезболлы»

Армия Израиля заявила о ликвидации в Ливане лидера «Хезболлы» Набиля Каука

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации одного из лидеров ливанского движения «Хезболла» Набиля Каука. Соответствующее сообщение израильская армия разместила в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Вчера ЦАХАЛ уничтожил террориста Набиля Каука, командира подразделения превентивной безопасности и члена центрального совета "Хезболлы"», — говорится в публикации.

28 сентября Армия обороны Израиля заявила о ликвидации генерального секретаря ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате ракетного удара по Бейруту.

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      Лина Пивоварова
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