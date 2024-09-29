Лепс захотел заставить SHAMAN замаливать грехи

Лепс хочет заставить SHAMAN замаливать грехи на фоне его развода с Мартыновой

Певец Григорий Лепс сообщил, что хочет заставить исполнителя SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) замаливать грехи. Такое заявление он сделал в интервью на фоне новости о разводе российской знаменитости с женой Еленой Мартыновой после семи лет брака, передает «Пятый канал».

«Я человек верующий, он не очень. Ну ничего. Приведу его в комнату, у меня 300 икон. Поставлю на колени, закрою на сутки и будет отмаливать грехи. А я потом зайду — проверю, спрошу у Господа: "Как там? Справился, нет?" Нет? Еще на сутки», — добавил Лепс.

По версии телеканала, фанаты заподозрили, что во фразе «замаливание грехов» есть определенный посыл, поскольку Григорий Лепс тоже прошел через развод. Из-за этого сложилось впечатление, что артист может быть в курсе реальных причин разрыва Дронова с женой.

Ранее жена SHAMAN Елена Мартынова прокомментировала новость об их разводе. Она рассказала, что решение о расставании было принято совместно и супруги считают его правильным.