Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:20, 29 сентября 2024Культура

Лепс захотел заставить SHAMAN замаливать грехи

Лепс хочет заставить SHAMAN замаливать грехи на фоне его развода с Мартыновой

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Певец Григорий Лепс сообщил, что хочет заставить исполнителя SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) замаливать грехи. Такое заявление он сделал в интервью на фоне новости о разводе российской знаменитости с женой Еленой Мартыновой после семи лет брака, передает «Пятый канал».

«Я человек верующий, он не очень. Ну ничего. Приведу его в комнату, у меня 300 икон. Поставлю на колени, закрою на сутки и будет отмаливать грехи. А я потом зайду — проверю, спрошу у Господа: "Как там? Справился, нет?" Нет? Еще на сутки», — добавил Лепс.

По версии телеканала, фанаты заподозрили, что во фразе «замаливание грехов» есть определенный посыл, поскольку Григорий Лепс тоже прошел через развод. Из-за этого сложилось впечатление, что артист может быть в курсе реальных причин разрыва Дронова с женой.

Ранее жена SHAMAN Елена Мартынова прокомментировала новость об их разводе. Она рассказала, что решение о расставании было принято совместно и супруги считают его правильным.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Разбивали стекла и выпрыгивали из окон». Под Краснодаром столкнулись фура и автобус, пострадали десятки людей

      Матч между «Атлетико» и «Реалом» остановили

      Трамп пообещал вернуться на место покушения и провести митинг

      В ДТП под Краснодаром пострадали более 30 человек

      ГК «Виктор» пообещал помочь пострадавшим в ДТП под Краснодаром

      Опубликованы кадры с места прилета дрона ВСУ по дому в Курске

      В московском аэропорту самолет заглох по пути к взлетной полосе

      Лепс захотел заставить SHAMAN замаливать грехи

      МЧС назвало число госпитализированных пострадавших в ДТП под Краснодаром

      Украинская олимпийская чемпионка рассказала о предложениях по работе из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше