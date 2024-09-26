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21:58, 26 сентября 2024Культура

Жена SHAMAN'а прокомментировала новость об их разводе

Жена SHAMAN'а Мартынова прокомментировала новость о разводе после 7 лет брака

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Жена SHAMAN'а (Ярослава Дронова) Елена Мартынова прокомментировала новость об их разводе после семи лет брака. Она оставила короткую запись в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мне поступило много запросов от СМИ, отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — написала Мартынова.

Сам SHAMAN объяснил решение о разводе тем, что они с женой — занятые люди со сложными графиками, которые мешают личной жизни.

Ярослав Дронов и Елена Мартынова поженились в 2017 году, для певца брак с топ-менеджером компании «Мегафон» стал вторым. Они познакомились на одном из мероприятий, где выступал исполнитель. Известно также, что супруга старше Дронова на 14 лет.

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      Александра Синицына
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