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04:45, 29 сентября 2024Бывший СССР

Мэр Энергодара раскрыл цель ударов ВСУ по городу

Мэр Сеновоз: удары ВСУ по Энергодару направлены на ухудшение жизни в городе

Фото: Stringer / Reuters

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару в Запорожской области направлены на ухудшение жизни в городе. Цель атак ВСУ по городу раскрыл РИА Новости мэр Эдуард Сеновоз.

Как указал глава Энергодара, целью украинских войск является инфраструктура города — в последнее время ВСУ пытаются сорвать подачу электроэнергии, водоснабжения. «Мы видим, что удары наносятся с прицелом на то, чтобы сорвать как подготовку, так и в будущем нормальную теплоподачу городу», — отметил Сеновоз.

«Тут явно прослеживается одна цель — цель террористическая, сделать жизнь в городе невыносимой», — резюмировал он.

Ранее ВСУ атаковали Энергодар. В результате удара беспилотником был поврежден трансформатор на подстанции «Заря», расположенный недалеко от периметра Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Отмечается, что эта подстанция участвует в питании объектов инфраструктуры ЗАЭС.

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      Маргарита Пименова
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