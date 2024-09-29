Певец HammAli из дуэта HammAli & Navai женился

В Сочи прошла свадьба репера HammAli

Певец HammAli (настоящее имя музыканта Александр Громов) из дуэта HammAli & Navai женился. Об этом сообщает Super.ru в своем Telegram-канале.

По данным канала, торжество прошло в Сочи. Имя избранницы музыканта пока не сообщается. На свадьбе присутствовали Navai, Сергей Жуков, Elman с женой и другие артисты.

Ранее сообщалось о том, что 39-летняя американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) тайно вышла замуж за 56-летнего гида по наблюдению за аллигаторами Джереми Дюфрена.