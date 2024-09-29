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14:00, 29 сентября 2024Культура

Певец HammAli из дуэта HammAli & Navai женился

В Сочи прошла свадьба репера HammAli

Кадр: Telegram-канал Super.ru

Певец HammAli (настоящее имя музыканта Александр Громов) из дуэта HammAli & Navai женился. Об этом сообщает Super.ru в своем Telegram-канале.

По данным канала, торжество прошло в Сочи. Имя избранницы музыканта пока не сообщается. На свадьбе присутствовали Navai, Сергей Жуков, Elman с женой и другие артисты.

Ранее сообщалось о том, что 39-летняя американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) тайно вышла замуж за 56-летнего гида по наблюдению за аллигаторами Джереми Дюфрена.

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      Анна Габай
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