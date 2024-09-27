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12:25, 27 сентября 2024Культура

Лана Дель Рей тайно вышла замуж за охотника на аллигаторов

Daily Mail: Лана Дель Рей вышла замуж за гида по наблюдению за аллигаторами

Фото: Diogo Baptista / Globallookpress.com

39-летняя американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) тайно вышла замуж за 56-летнего гида по наблюдению за аллигаторами Джереми Дюфрена. Об этом сообщает Daily Mail.

Торжество состоялось через месяц после того, как появилась информация о романе пары. Свадьба прошла у залива в Дес-Аллеманде, штат Луизиана, где жених звезды организует популярные лодочные туры по болотам.

Для артистки это первый брак, а для охотника на аллигаторов — второй, мужчина воспитывает троих детей.

Дюфрен и Лана Дель Рей познакомились еще пять лет назад, в марте 2019 года, когда певица поехала в штат Луизиана перед концертом. Она нашла и забронировала тур в компании Arthur's Air Boat Tours, где Дюфрен и сейчас работает гидом. Их отношения завязались не сразу.

Певица и Дюфрен возобновили общение в мае 2024 года, после того как Лана Дель Рей забронировала в знакомой турфирме повторную экскурсию. Официально пара не объявляла о романе, однако на одном из концертов, исполняя песню Chemtrails Over the Country Club, певица заменила декабрь на март в строчке You're born in December and I'm born in June («Ты родился в декабре, а я родилась в июне»). Из аккаунтов Дюфрена в соцсетях следует, что он родился в марте.

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      Варвара Кошечкина
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