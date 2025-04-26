Депутат едва не лишился рук и ног из-за снаряда времен Великой Отечественной

Депутат Ленобласти Печура пострадал от снаряда времен Великой Отечественной

Депутат Ленинградской области Игорь Печура пострадал от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны и едва не лишился рук и ног. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Судя по соцсетям, депутат занимался раскопками и поисками артефактов — активно вел группу, в которой рассказывал о старинных находках и публиковал их фото», — отмечается в сообщении.

У пострадавшего диагностирован ожог сетчатки. Ему также были вынуждены ампутировать несколько пальцев. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

10 апреля в Красноярске росгвардейцы нашли партию минных снарядов. 13 боеприпасов обнаружили при проведении строительных работ.