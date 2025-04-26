Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:21, 26 апреля 2025Россия

Депутат едва не лишился рук и ног из-за снаряда времен Великой Отечественной

Депутат Ленобласти Печура пострадал от снаряда времен Великой Отечественной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: МЧС России по Ленинградской области / ТАСС

Депутат Ленинградской области Игорь Печура пострадал от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны и едва не лишился рук и ног. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Судя по соцсетям, депутат занимался раскопками и поисками артефактов — активно вел группу, в которой рассказывал о старинных находках и публиковал их фото», — отмечается в сообщении.

У пострадавшего диагностирован ожог сетчатки. Ему также были вынуждены ампутировать несколько пальцев. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

10 апреля в Красноярске росгвардейцы нашли партию минных снарядов. 13 боеприпасов обнаружили при проведении строительных работ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выдвигаем серьезные предложения». Лавров прокомментировал переговоры по Украине и осудил Зеленского

    Снаряд ВСУ попал в дом лыжника Большунова под Брянском

    В Кремле раскрыли ситуацию вокруг возобновления авиарейсов России и США

    США проведут переговоры с 18 странами по вопросу пошлин

    Шевченко сделал заявление о допуске России

    Россиянам назвали лучшие способы инвестирования сбережений

    Московскому региону предрекли заморозки

    Раскрыт лучший гарнир к шашлыку

    На Украине произошел массовый сбой банковской системы

    Наследство Зураба Церетели описали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости