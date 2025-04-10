Росгвардейцы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В Красноярске нашли партию минных снарядов под бывшим Комбайновым заводом

В Красноярске росгвардейцы нашли партию минных снарядов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

По предоставленным данным, 13 боеприпасов обнаружили при проведении строительных работ. Взрывотехники идентифицировали их как мины времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии, из них семь — с взрывчатым веществом, а на двух были установлены взрыватели.

Опасные предметы уничтожили на полигоне накладным зарядом.

Мины нашли на территории бывшего Комбайнового завода, уточняет Telegram-канал Kras Mash. На нем производили минометы и снаряды. В феврале силовики уже находили там боеприпасы. Суммарно было изъято 98 мин.