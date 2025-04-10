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14:32, 10 апреля 2025Силовые структуры

Росгвардейцы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В Красноярске нашли партию минных снарядов под бывшим Комбайновым заводом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Красноярске росгвардейцы нашли партию минных снарядов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

По предоставленным данным, 13 боеприпасов обнаружили при проведении строительных работ. Взрывотехники идентифицировали их как мины времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии, из них семь — с взрывчатым веществом, а на двух были установлены взрыватели.

Опасные предметы уничтожили на полигоне накладным зарядом.

Мины нашли на территории бывшего Комбайнового завода, уточняет Telegram-канал Kras Mash. На нем производили минометы и снаряды. В феврале силовики уже находили там боеприпасы. Суммарно было изъято 98 мин.

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