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18:29, 29 августа 2024Из жизни

Лана Дель Рей поехала к аллигаторам и нашла любовь

Стало известно о романе певицы Ланы Дель Рей с гидом экскурсий к аллигаторам
Лана дель Рей

Лана дель Рей. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Стало известно об отношениях известной американской певицы с любителем аллигаторов. Об этом сообщает Daily Mail.

39-летнюю Лану Дель Рей заметили в Лондоне в компании американца Джереми Дюфрена. Певица приехала в Великобританию в преддверии музыкального фестиваля в городе Лидс, где она выступит с концертом. Влюбленных видели держащимися за руки в магазине Harrods, а затем ужинающими в местном пабе.

Дюфрен и Лана Дель Рей познакомились еще пять лет назад, в марте 2019 года, когда певица поехала в штат Луизиана перед концертом. Она нашла и забронировала тур в компании Arthur's Air Boat Tours, где Дюфрен и сейчас работает гидом. Он возит туристов по болотам на лодке на воздушной подушке, чтобы показать им местную фауну и особенно — аллигаторов. После экскурсии с Дюфреном певица выкладывала на своих страницах в соцсетях фотографии с ним и рекламировала его турфирму. Их отношения завязались не сразу: после той экскурсии у Ланы Дель Рей было не меньше пяти романов.

Певица и Дюфрен возобновили общение в мае 2024 года, после того как Лана Дель Рей забронировала повторную экскурсию со знакомой турфирмой. Официально пара не объявляла о романе, однако на последнем концерте, исполняя песню Chemtrails Over the Country Club, певица заменила декабрь на март в строчке «You're born in December and I'm born in June» («Ты родился в декабре, а я родилась в июне»). Из аккаунтов Дюфрена в соцсетях следует, что он родился в марте.

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Ранее сообщалось, что Лана Дель Рей показала лицо без косметики. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размещенном фото 39-летняя исполнительница позировала, сидя в гардеробной с картиной в руках

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      Антонина Черташ
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