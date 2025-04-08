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12:07, 8 апреля 2025Россия

Московские девятиклассники гарантированно получат бесплатное место в колледже

Девятиклассники Москвы гарантированно получат бесплатное место в колледже
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Департамент образования и науки города Москвы принял пакет документов, расширяющих доступность среднего профессионального образования для учеников девятых классов. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Так, девятиклассники Москвы впервые гарантировано смогут бесплатно учиться в одном из колледжей города. Для этого число бюджетных мест в столичных учреждениях среднего профессионального образования увеличили на 10 тысяч — до 37 тысяч.

Кроме того, в 2025 году все столичные девятиклассники, планирующие продолжать учебу в колледжах, вместо четырех основных государственных экзаменов (ОГЭ) будут сдавать два — по русскому языку и математике. На основании первичных результатов этих испытаний школьников будут зачислять в учреждения профобразования по всем специальностям.

Изменения коснутся и выпускников колледжей, которые после выпуска смогут поступить в один из столичных вузов по внутренним экзаменам, а также сдать единый государственный экзамен, чтобы принять участие и в общем конкурсе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах проведения ОГЭ. Согласно документу, девятиклассники Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области будут сдавать основной экзамен только по русскому языку и математике.

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