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12:35, 1 апреля 2025Россия

Путин подписал закон о новых правилах сдачи ОГЭ

Президент Путин подписал закон о новых правилах сдачи ОГЭ в Москве и Петербурге
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksey Babushkin / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах сдачи ОГЭ только по двум предметам. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Изначально планировалось, что экспериментальная сдачи экзамена пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Тюменской областях, а также в Камчатском и Краснодарском краях, Северной Осетии и Ямало-Ненецком автономном округе.

В итоге особый порядок проведения оставили в Липецкой области, Санкт-Петербурге и Москве. Инициативу по изменению процедуры сдачи экзамена поддержал и Рособрнадзор.

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