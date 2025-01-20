Рособрнадзор поддержал проект о сдаче ОГЭ только по математике и русскому языку

Рособрнадзор поддержал эксперимент о сдаче ОГЭ только по математике и русскому

Рособрнадзор поддержал проект о сдаче ОГЭ только по математике и русскому языку, который предлагают депутаты Госдумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Рособрнадзор поддерживает идею проведения пилотного проекта в регионах России, изъявивших желание участвовать в данном проекте», — говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре заверили, что давно говорят о необходимости модернизации порядка проведения ГИА. Так, предлагается учитывать результаты аттестации при поступлении в техникумы, колледжи, а также в 10 класс.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия постепенно откажется от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) после 11-го класса. В частности, речь шла о внедрении нового формата оценки знаний выпускников школ, который будет основан среди прочего на советской системе образования.

В Рособрнадзоре ответили, что в ближайшие годы этого не случится. В октябре 2024 года Госдума уже отклонила законопроект о праве выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом.