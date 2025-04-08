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12:10, 8 апреля 2025Спорт

Рудковская вспомнила добрый поступок Овечкина

Рудковская рассказала, что хоккеист Овечкин занимается благотворительностью
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская вспомнила добрый поступок российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ее слова приводит Sport24.

Рудковская рассказала, как собирала деньги для лечения больного ребенка и разыгрывала на аукционе ужин с Овечкиным. Она подчеркнула, что хоккеист бросил все дела, чтобы принять участие в акции. «Он никогда ни в чем не откажет. Я знаю много историй, когда Саша помогал закрывать большие сборы, в том числе личными средствами», — заявила продюсер.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

После этого НХЛ сделала прогноз на срок, когда рекорд Овечкина будет побит. В лиге посчитали, что это может случиться в сезоне-2034/2035.

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