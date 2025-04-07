НХЛ сделала прогноз на срок побития рекорда Овечкина

В НХЛ спрогнозировали, что рекорд Овечкина может быть побит в сезоне-2034/2035

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своей странице в социальной сети X сделала прогноз на срок, когда рекорд российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги будет побит.

В НХЛ посчитали, что рекорд может быть побит в сезоне-2034/2035. Среди претендентов на звание лучшего снайпера НХЛ указаны нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс и форварда «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.