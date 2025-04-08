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12:10, 8 апреля 2025Экономика

Обеспеченность России рыбой оценили

Шестаков: Самообеспеченность России рыбой по итогам 2024 года составила 138,4 %
Вячеслав Агапов

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

В 2024 году самообеспеченность России рыбной продукцией составила 138,4 процента. Так оценил объемы производства в стране руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, его слова приводит ТАСС.

На расширенном заседании коллегии ведомства он заявил, что потребление в стране увеличилось до 23,5 килограмма рыбы на человека в год. Рост производства продуктов с высокой добавленной стоимостью (филе, фарш сурими, рыбная мука) вырос на 32,5 процента. Таким образом, целевые показатели государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» по добыче дикой рыбы и производству аквакультуры были достигнуты, пояснил он.

При этом вылов водных биоресурсов снизился на 8 процентов, до 4,9 миллиона тонн.

«Это связано, прежде всего, со слабыми подходами тихоокеанских лососей в силу природных факторов. Тем не менее мы поставили себе планку 5 миллионов тонн — будем к этому стремиться и в этом году, и в дальнейшем. Вместе с ВНИРО нужно провести тщательный анализ эффективности прогнозов и организации промысла», — заявил Шестаков.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что темпы роста доходов российских рыбодобытчиков резко замедлились. В 2024-м суммарная выручка рыбодобывающих предприятий в России увеличилась лишь на 1,8 процента год к году и достигла отметки в 664 миллиарда рублей. Речь идет в том числе о доходах компаний, задействованных в рыболовстве и аквакультуре (занимающихся выращиванием рыбы), пояснил он.

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