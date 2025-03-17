Добывать рыбу в России стало гораздо менее выгодно

Глава ВАРПЭ Зверев: Темпы роста доходов рыбодобытчиков в РФ снизились в 6,1 раза

По итогам 2024 года темпы роста доходов российских рыбодобытчиков резко замедлились. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, его слова приводит газета «Ведомости».

За 12 месяцев суммарная выручка рыбодобывающих предприятий в России увеличилась лишь на 1,8 процента год к году и достигла отметки в 664 миллиарда рублей. Речь идет в том числе о доходах компаний, задействованных в рыболовстве и аквакультуре (занимающихся выращиванием рыбы), пояснил он.

По данным ВАРПЭ, в предыдущие 15 лет среднегодовой прирост выручки рыбодобытчиков в стране составлял порядка 11 процентов. Таким образом, в 2024 году динамика замедлилась примерно в 6,1 раза. В сравнении же с 2021-2023 годами темпы роста сократились в еще большей степени. Так, за 2023-й показатель увеличился на 18,3 процента, 2022-й — на 7,8 процента, 2021-й — на 31 процент.

Резкое замедление темпов роста представителей отрасли Зверев связал с рядом факторов, включая продолжающееся третий год подряд снижение прибыльности сектора в целом. На ситуацию также оказали негативное воздействие экспортные ограничения на внешних рынках, высокая ключевая ставка и ослабление рубля, добавили опрошенные эксперты.

Ранее на жесткую денежно-кредитную политику российского Центробанка пожаловался и глава Ассоциации добытчиков лососей Камчатки​ Владимир Галицын. Он посетовал, что в условиях рекордно высокой ключевой ставки (сейчас находится на уровне в 21 процент годовых) отраслевым компаниям становится все труднее брать займы для оплаты аренды за рыболовные участки. Чтобы компенсировать растущие издержки, подчеркнул Галицын, добытчикам придется поднимать отпускные цены на свою продукцию. Речь идет в том числе о горбуше, семге, нерке и других видах лососевых.