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18:20, 4 июля 2024Ценности

39-летняя Лана Дель Рей показала лицо без макияжа

39-летняя певица Лана Дель Рей показала лицо без макияжа на фото в мини-платье

Фото: @honeymoon

Американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) показала лицо без косметики. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 39-летняя исполнительница позировала, сидя в гардеробной с картиной в руках. Она примерила обнажающее плечи белое мини-платье с рюшами и надела на запястье объемную резинку для волос, оставив пряди распущенными.

При этом знаменитость отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность. Кроме того, она нарастила длинные ногти, сделав французский маникюр, и дополнила образ золотистой цепочкой на шее.

В июне 56-летняя американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон также показала естественную внешность и восхитила фанатов.

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      Карина Черных
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