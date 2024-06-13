56-летняя Памела Андерсон крупным планом показала лицо без макияжа

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя звезда «Спасателей Малибу» записала видео, в котором предстала в майке серого цвета и продемонстрировала крупным планом лицо без макияжа. При этом она распустила волосы и уложила их назад. В самом ролике знаменитость запечатлела процесс нанесения косметических средств бренда Sonsie Skin, создательницей которого она является.

Поклонники оценили естественную красоту Андерсон в комментариях под постом. «Красивая женщина, которая стареет изящно, как хорошее вино», «Такая красивая и такая храбрая», «Из-за тебя мне захотелось выбросить всю свою декоративную косметику», «Спасибо, что показала, как прекрасна естественная красота», «Твоя кожа безупречна», — писали они.

В мае сообщалось, что Памела Андерсон появилась на публике в необычном образе и привлекла внимание фотографов. Актриса была замечена во французском ресторане La Mercerie, где проходила посвященная балу Met Gala вечеринка. Для мероприятия знаменитость выбрала белую рубашку и мини-юбку телесного цвета с серебристой бахромой.

