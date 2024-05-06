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19:16, 6 мая 2024Ценности

Памела Андерсон появилась на публике в мини-юбке и без макияжа

Актриса Памела Андерсон появилась на публике в мини-юбке и без макияжа
Памела Андерсон

Памела Андерсон. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон появилась на публике в необычном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

56-летняя звезда «Спасателей Малибу» была замечена во французском ресторане La Mercerie, где проходила посвященная балу Met Gala вечеринка. Для мероприятия знаменитость выбрала белую рубашку и мини-юбку телесного цвета, оформленную серебристой бахромой, а также остроносые бархатные туфли.

Фото: Gotham / Contributor / Getty images

На размещенных кадрах видно, что Андерсон решила отказаться от макияжа, продемонстрировав гостям естественную красоту. Также она распустила волосы и уложила их в аккуратную гладкую прическу.

В марте сообщалось, что Андерсон попала в объектив папарацци без макияжа и вызвала споры в сети. Тогда уличные фотографы заметили ее перед презентацией новой коллекции одежды, созданной совместно с брендом RE/DONE.

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      Мария Винар
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