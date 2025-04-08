В ЦБ объяснили необходимость повышения ставки бьющей по кошелькам россиян инфляцией

Если бы Центральный Банк России не повысил ключевую ставку до 21 процента, растущая инфляция ударила бы по кошелькам граждан. Так объяснила необходимость ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.
По словам председателя совета директоров ЦБ РФ, если бы ключевую ставку не подняли, бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, нежели сейчас. Быстрый рост цен съедает зарплаты, пенсии быстрее, чем удорожание кредитов, пояснила она.
На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме Набиуллина также заявила о сильном беспокойстве регулятора из-за продолжительного периода высокого роста цен.
«Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей», — пояснила она. При этом с учетом обстоятельств, в которых оказалась страна — пандемия коронавируса, необходимость перестраивать экономику из-за западных санкций — ситуация оказалась «более-менее приемлемой».
По мнению главы Банка России, инфляция в стране придет в норму к концу 2025 года. В целом же по году инфляция продолжит превышать четыре процента.