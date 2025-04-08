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12:12, 8 апреля 2025Экономика

В ЦБ объяснили необходимость повышения ставки бьющей по кошелькам россиян инфляцией

Набиуллина: Без повышения ставки инфляция ударила бы по кошелькам россиян
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Если бы Центральный Банк России не повысил ключевую ставку до 21 процента, растущая инфляция ударила бы по кошелькам граждан. Так объяснила необходимость ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

По словам председателя совета директоров ЦБ РФ, если бы ключевую ставку не подняли, бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, нежели сейчас. Быстрый рост цен съедает зарплаты, пенсии быстрее, чем удорожание кредитов, пояснила она.

На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме Набиуллина также заявила о сильном беспокойстве регулятора из-за продолжительного периода высокого роста цен.

«Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей», — пояснила она. При этом с учетом обстоятельств, в которых оказалась страна — пандемия коронавируса, необходимость перестраивать экономику из-за западных санкций — ситуация оказалась «более-менее приемлемой».

По мнению главы Банка России, инфляция в стране придет в норму к концу 2025 года. В целом же по году инфляция продолжит превышать четыре процента.

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