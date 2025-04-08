Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:29, 8 апреля 2025Экономика

Набиуллина рассказала о переживаниях Банка России из-за высокой инфляции

Набиуллина: В Банке России очень переживают из-за четырех лет высокой инфляции
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Глава Банк России рассказала на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме о сильном беспокойстве, которое испытывают в регуляторе из-за продолжительного периода высокого роста цен. Как сообщает ТАСС, в этой связи она напомнила, что речь идет о годах, в которые было много экономических шоков.

«Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей», — цитирует агентство председателя ЦБ РФ. Перечислив обстоятельства, в которых сложилась такая ситуация — пандемия коронавируса, перестройка экономики на фоне санкций — Набиуллина отметила, что отклонение инфляции от цели было «более-менее приемлемым» и «она не выходила из-под контроля».

На этом же мероприятии глава Центробанка указала, что недельные данные о росте цен в России позволяют рассчитывать на то, что его замедление не останавливается. Она уточнила, что без роста ключевой ставки до 21 процента граждане и бизнес ощутили бы инфляцию гораздо острее.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский военкор сообщил о «жесткой борьбе» с ВСУ в Курской области

    Залужный подтвердил местоположение штаба операций Украины и Запада против России

    В России выросло число дел за валютные нарушения

    Стало известно о миллионном убытке бизнеса Иды Галич

    У чиновника российского Минсельхоза изъяли элитную недвижимость и мотоцикл Harley-Davidson

    В Госдуме взялись за дело в отношении «начинающего абу-бандита» и задались одним вопросом

    Набиуллина рассказала о переживаниях Банка России из-за высокой инфляции

    Стало известно об обеспечивающем преимущество ВС России на поле боя оружии

    Россиянам перечислили причины повышенного риска тромбоза

    Опубликовано заключение о смерти Паши Техника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше