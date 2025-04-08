Набиуллина рассказала о переживаниях Банка России из-за высокой инфляции

Набиуллина: В Банке России очень переживают из-за четырех лет высокой инфляции

Глава Банк России рассказала на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме о сильном беспокойстве, которое испытывают в регуляторе из-за продолжительного периода высокого роста цен. Как сообщает ТАСС, в этой связи она напомнила, что речь идет о годах, в которые было много экономических шоков.

«Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей», — цитирует агентство председателя ЦБ РФ. Перечислив обстоятельства, в которых сложилась такая ситуация — пандемия коронавируса, перестройка экономики на фоне санкций — Набиуллина отметила, что отклонение инфляции от цели было «более-менее приемлемым» и «она не выходила из-под контроля».

На этом же мероприятии глава Центробанка указала, что недельные данные о росте цен в России позволяют рассчитывать на то, что его замедление не останавливается. Она уточнила, что без роста ключевой ставки до 21 процента граждане и бизнес ощутили бы инфляцию гораздо острее.