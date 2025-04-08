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10:18, 8 апреля 2025Экономика

Набиуллина заявила о как минимум продолжающемся замедлении роста цен

Набиуллина об инфляции в РФ: Снижается, если смотреть на месячные темпы
Дмитрий Воронин

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Недельные данные о росте цен в России позволяют рассчитывать на то, что его замедление не останавливается. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, слова которой приводит ТАСС.

«Инфляция снижается, если смотреть на месячные темпы. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции как минимум не останавливается», — сказала председатель Банка России, отметив, что в регуляторе видят эффект от повышения ключевой ставки. Она уточнила, что без роста показателя до 21 процента граждане и бизнес ощутили бы инфляцию гораздо острее.

Как сообщалось ранее, недельные темпы роста цен в РФ поднялись в конце марта до 0,2 процента с 0,06 процента в середине месяца. Показатель оказался четвертым по величине для 13-й недели за последние 13 лет. В годовом выражении инфляция по состоянию на 31 марта также ускорилась — с 10,11 процента до 10,24 процента.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что не видят признаков ослабления темпов роста российской инфляции, которая значительно превышает целевой показатель.

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