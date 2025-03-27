В МВФ не увидели ослабления инфляции в России

Представитель МВФ Козак: Инфляция в России остается высокой

Международный валютный фонд (МВФ) не видит признаков ослабления темпов роста российской инфляции, заявила ТАСС официальный представитель Фонда Джули Козак.

«Инфляция в России остается высокой. Она значительно превышает целевой показатель ЦБ России, который составляет четыре процента», — констатировала она.

Представитель МВФ также подчеркнула, что российская экономика «была подвержена перегреву, а рост был обусловлен частным потреблением, которое поддерживалось жестким рынком труда, быстро растущими зарплатами и активным кредитованием». Козак напомнила, что в январе Фонд улучшил свой прогноз роста ВВП РФ в текущем году до 1,4 процента, подняв его на 0,1 процентного пункта.

Недавнее решение в третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых в Банке России сопроводили комментарием о том, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким. Как отметил на днях зампред регулятора Алексей Заботкин, годовая инфляция в России окажется в марте на уровне февральских значений, составив менее восьми процентов.