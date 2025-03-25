В Банке России рассказали о росте цен в марте

Зампред ЦБ Заботкин: Годовая инфляция в марте окажется на уровне февраля

Годовая инфляция в России окажется в марте на уровне февральских значений, составив менее восьми процентов. Рассказавшего об этом зампреда Центробанка Алексея Заботкина цитирует ТАСС.

Представитель регулятора напомнил, что пиковых значений текущий рост цен достиг в ноябре и декабре прошлого года, после чего в январе показатель опустился ниже 11 процентов, а в прошлом месяце снова упал примерно на три процентных пункта. Заботкин в очередной раз подтвердил, что в 2026 год в ЦБ «намерены войти с текущей инфляцией четыре процента».

Недавнее решение в третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых там сопроводили комментарием о том, что текущее инфляционное давление в РФ снизилось, но остается высоким, а в среднесрочной перспективе баланс рисков в экономике страны по-прежнему смещен в сторону проинфляционных.

Также на прошлой неделе стало известно, что инфляционные ожидания россиян ускорили снижение, сократившись в марте с 13,7 до 12,9 процента, а ценовые ожидания отечественных предприятий упали за два месяца более чем на четверть — с 27,5 до 20,3 пункта. Годовая инфляция, по оценке ЦБ на 17 марта, составила 10,2 процента.