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09:45, 3 апреля 2025Экономика

Инфляция в России ускорилась в три раза

«Российская газета» сообщила об ускорении инфляции в стране в три раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Недельные темпы роста цен в России с середины марта ускорились в три раза, с 0,06 процента до 0,2 процента. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Российская газета».

За предыдущие 13 лет выше в 13 неделю года (в 2025-м это период с 25-го по 31 марта) рост цен был только в кризисных 2014-м (0,22 процента), 2020-м (0,22 процента) и 2022 (0,99 процента) годах.

Главным драйвером ускорения инфляции стали продовольственные товары — 0,28 процента. В непродовольственных товарах рост цен составил 0,05 процента, а в услугах — 0,14 процента. В годовом выражении инфляция по состоянию на 31 марта ускорилась с 10,11 процента до 10,24 процента.

За временное снижение темпов роста цен в последние две недели отвечал огурец, а после того, как его сезонное удешевление закончилось, стоимость плодоовощной продукции вновь пошла вверх.

Накануне, 2 апреля, зампред Центробанка Алексей Заботкин указал, что ключевая ставка может подняться выше рекордных 21 процента, если прогнозы не оправдаются и инфляция будет снижаться недостаточно быстро. Он уточнил, что ужесточение денежно-кредитной политики необязательно произойдет в апреле, но это может случиться на следующих заседаниях совета директоров регулятора.

До этого Telegram-канал MMI, основанный советником главы Центробанка Кириллом Тремасовым, предупредил, что снижение недельной инфляции до 0,06 процента было разовым явлением и не может говорить о смене тренда. В свою очередь, сам Тремасов считает более вероятным в перспективе снижение ключевой ставки, а не ее повышение, потому что инфляция, скорее всего, пойдет на спад.

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