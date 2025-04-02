Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:37, 2 апреля 2025Экономика

В Банке России не исключили дополнительного повышения ключевой ставки

Заботкин: ЦБ РФ не исключает дополнительного повышения ключевой ставки
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Банке России не исключают необходимости дополнительного повышения ключевой ставки в случае, если показатель снижения инфляции окажется недостаточным. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин, которого цитирует ТАСС.

По словам представителя ЦБ, ставка может вырасти «если не на следующем заседании, то в дальнейшем» в случае несоответствия снижения темпов роста цен запланированным уровням в 7-8 процентов в 2025 году и 4 процента — в 2026-м.

При этом, отметил Заботкин, требуемая жестокость денежно-кредитной политики в РФ сейчас, вероятно, достигнута.

О том, что вероятность дальнейшего повышения ставки в настоящее время снизилась, но дальнейшие решения по поводу ее изменения будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции ранее заявляла и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее высказывание прозвучало 21 марта на пресс-конференции по итогам решения в третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль высказался о мирных переговорах по Украине

    Дрон из фанеры и бутылки нашли в московском лесу

    Джейсона Момоа на новых фото описали в сети словами «толстый пьяница на стероидах»

    В России разработали модульный «Рубин» для защиты от дронов

    Госдума приняла закон о заочных судах над лицами за рубежом за преступления против России

    Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми

    Стало известно о возможном вреде российским военным из-за сообщений о боях под Курском

    Госдума приняла закон о лишении свободы на семь лет за призывы к санкциям против России

    В деле основателя «Русагро» Мошковича появились новые подробности

    Хинштейн ответил на приписываемые ему слова об ударах по мирным целям на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше