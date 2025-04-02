В Банке России не исключили дополнительного повышения ключевой ставки

Заботкин: ЦБ РФ не исключает дополнительного повышения ключевой ставки

В Банке России не исключают необходимости дополнительного повышения ключевой ставки в случае, если показатель снижения инфляции окажется недостаточным. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин, которого цитирует ТАСС.

По словам представителя ЦБ, ставка может вырасти «если не на следующем заседании, то в дальнейшем» в случае несоответствия снижения темпов роста цен запланированным уровням в 7-8 процентов в 2025 году и 4 процента — в 2026-м.

При этом, отметил Заботкин, требуемая жестокость денежно-кредитной политики в РФ сейчас, вероятно, достигнута.

О том, что вероятность дальнейшего повышения ставки в настоящее время снизилась, но дальнейшие решения по поводу ее изменения будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции ранее заявляла и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее высказывание прозвучало 21 марта на пресс-конференции по итогам решения в третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых.