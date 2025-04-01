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13:52, 1 апреля 2025Экономика

Советник Набиуллиной сравнил шансы на снижение и повышение ключевой ставки

Тремасов: Снижение ключевой ставки Банка России сейчас вероятнее ее повышения
Дмитрий Воронин
Кирилл Тремасов

Кирилл Тремасов. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Вероятность того, что следующим шагом по ключевой ставке ЦБ РФ станет ее снижение сейчас выше, чем шансы на ее дальнейшее повышение, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Его мнение приводит «Интерфакс».

Сравнивая перспективы обоих вариантов, он указал, что ситуация находится «в переломной точке, когда можно двинуться и туда, и туда». При этом, отметил советник Эльвиры Набиуллиной, с учетом данных по поводу роста цен и снижения в России инфляционных ожиданий вероятность понижения ставки по его «субъективным ощущениям» все же выше.

После того, как регулятор в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, подчеркнув, что в среднесрочной перспективе баланс рисков в экономике страны по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, сама Набиуллина сообщила на пресс-конференции, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки снизилась. По ее словам, дальнейшие решения по поводу ставки будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции до целевого уровня в четыре процента.

Судя по сигналу, которым ЦБ сопроводил озвученное 21 марта решение, шансов на то, что цикл смягчения денежно-кредитной политики стартует уже в конце апреля, когда запланировано следующее заседание совета директоров, в настоящее время немного.

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