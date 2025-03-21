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15:30, 21 марта 2025Экономика

Набиуллина заявила о снижении вероятности нового повышения ключевой ставки

Набиуллина: Вероятность нового повышения ключевой ставки в РФ уменьшилась
Дмитрий Воронин

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки сейчас снизилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Об этом сообщает ТАСС.

Она подтвердила, что дальнейшие решения по поводу ставки будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции до целевого уровня в четыре процента в 2026 году. Если они окажутся недостаточными, ставку вновь могут повысить, сказала Набиуллина, подчеркнув, что вероятность такого развития событий стала меньше.

«Базовая инфляция хотя и замедляется, но находится вблизи 10 процентов. При этом текущие темпы роста цен с начала года постепенно снижаются», — также отметила глава ЦБ.

Сохранение ключевой ставки на уровне 21 процента годовых Банк России сопроводил в пятницу сигналом, для которого использовал необычную формулировку, выглядящую менее жесткой, чем ранее, но существенно более жесткой, чем нейтральная. По словам аналитиков, речь в данном случае идет об изложенном более понятным языком том же, что и прежде умеренно-жестком сигнале, не предполагающем начала цикла смягчения денежно-кредитной политики уже в конце апреля.

Также в ЦБ подчеркивают, что в среднесрочной перспективе баланс рисков в экономике страны по-прежнему смещен в сторону проинфляционных.

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