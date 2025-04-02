Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:47, 2 апреля 2025Экономика

Минэкономики сообщило об ускорении инфляции

Минэкономики России сообщило о возвращении недельной инфляции к 0,2 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогам недели с 25-го по 31 марта инфляция в России составила 0,2 процента, а с начала месяца — 0,55 процента. Об этом говорится в отчете «О текущей ценовой ситуации» от Минэкономразвития.

Такой результат значительно превосходит результат предыдущих недель. Так, в предыдущий период цены выросли на 0,12 процента, а неделей ранее — на 0,06 процента.

Главным драйвером ускорения роста цен стали продовольственные товары — 0,28 процента. В сегменте услуг инфляция составила 0,14 процента, а в непродовольственных товарах — 0,05 процента.

Ранее Telegram-канал MMI, основанный советником председателя Центробанка Кириллом Тремасовым, предупредил что снижение недельной инфляции до 0,06 процента не должно вводить в заблуждение, потому что оно связано с быстрым удешевлением огурцов и неоправданно крепким рублем.

В среду, 2 апреля, зампред регулятора Алексей Заботкин предупредил, что ЦБ может повысить ключевую ставку в случае, если инфляция будет снижаться недостаточно быстро. Он уточнил, что даже если денежно-кредитная политика (ДКП) не станет жестче после апрельского заседания совета директоров, это может случиться в следующий раз.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы Трампа начать настоящую войну

    ВСУ при помощи «Вампира» атаковали село в Харьковской области

    Акушер украл из роддома плаценту пациентки

    В российском регионе разбился самолет

    Минэкономики сообщило об ускорении инфляции

    В российском регионе нашли Янгантаутит

    Неожиданная выходка гостя популярного телешоу разозлила зрителей

    В Белом доме признали неспособность добиться прекращения огня на Украине к Пасхе

    Нижнее белье Бритни Спирс продали на аукционе почти за 7 миллионов рублей

    В США признали проигрыш Трампа на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше