Минэкономики сообщило об ускорении инфляции

Минэкономики России сообщило о возвращении недельной инфляции к 0,2 процента

По итогам недели с 25-го по 31 марта инфляция в России составила 0,2 процента, а с начала месяца — 0,55 процента. Об этом говорится в отчете «О текущей ценовой ситуации» от Минэкономразвития.

Такой результат значительно превосходит результат предыдущих недель. Так, в предыдущий период цены выросли на 0,12 процента, а неделей ранее — на 0,06 процента.

Главным драйвером ускорения роста цен стали продовольственные товары — 0,28 процента. В сегменте услуг инфляция составила 0,14 процента, а в непродовольственных товарах — 0,05 процента.

Ранее Telegram-канал MMI, основанный советником председателя Центробанка Кириллом Тремасовым, предупредил что снижение недельной инфляции до 0,06 процента не должно вводить в заблуждение, потому что оно связано с быстрым удешевлением огурцов и неоправданно крепким рублем.

В среду, 2 апреля, зампред регулятора Алексей Заботкин предупредил, что ЦБ может повысить ключевую ставку в случае, если инфляция будет снижаться недостаточно быстро. Он уточнил, что даже если денежно-кредитная политика (ДКП) не станет жестче после апрельского заседания совета директоров, это может случиться в следующий раз.