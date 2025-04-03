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11:46, 3 апреля 2025Экономика

Набиуллина предсказала сроки прихода инфляции в норму

Набиуллина: Инфляция придет в норму к концу 2025 года
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала, когда инфляция в стране придет в норму. Руководителя регулятора процитировали «Ведомости».

Как полагает Набиуллина, это случится к концу 2025 года. В целом же по году инфляция продолжит превышать четыре процента.

Ранее стало известно об ускорении в три раза недельных темпов роста цен. Главным драйвером этой динамики оказалось подорожание продовольственных товаров. В свою очередь, Минэкономразвития сообщило, что с 25 по 31 марта инфляция в России составила 0,2 процента, а с начала месяца — 0,55 процента. В годовом выражении инфляция ускорилась с 10,11 до 10,24 процента.

По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, в I квартале 2025 года ситуация с инфляцией складывается лучше, чем говорилось в прогнозах, опубликованных регулятором.

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