Набиуллина предсказала сроки прихода инфляции в норму

Набиуллина: Инфляция придет в норму к концу 2025 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала, когда инфляция в стране придет в норму. Руководителя регулятора процитировали «Ведомости».

Как полагает Набиуллина, это случится к концу 2025 года. В целом же по году инфляция продолжит превышать четыре процента.

Ранее стало известно об ускорении в три раза недельных темпов роста цен. Главным драйвером этой динамики оказалось подорожание продовольственных товаров. В свою очередь, Минэкономразвития сообщило, что с 25 по 31 марта инфляция в России составила 0,2 процента, а с начала месяца — 0,55 процента. В годовом выражении инфляция ускорилась с 10,11 до 10,24 процента.

По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, в I квартале 2025 года ситуация с инфляцией складывается лучше, чем говорилось в прогнозах, опубликованных регулятором.