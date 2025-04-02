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11:08, 2 апреля 2025Экономика

Развитие инфляции не совпало с прогнозами Банка России

ЦБ: Инфляция складывается лучше, чем прогнозировал Банк России
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В I квартале 2025 года инфляция в России складывается лучше, чем предполагали прогнозы, опубликованные Банком России по итогам февральского заседания. Такими предварительными оценками поделился заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Его процитировало ТАСС.

Он констатировал замедление цен по сравнению с той динамикой, которая наблюдалась в IV квартале прошлого года и была очень высокой. Тем не менее даже с учетом наблюдаемого замедления инфляции цены растут быстрее, чем целевой уровень регулятора в четыре процента. Это означает, что ЦБ придется продолжить жесткую денежно-кредитную политику.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) признался, что не наблюдает в России признаков ослабления инфляции. Последняя остается высокой и серьезно превышает таргет регулятора. Кроме того, в МВФ отметили, что экономика РФ перегрелась.

В свою очередь, Заботкин прогнозировал, что годовая инфляция в России будет в марте на уровне февральских значений, составив меньше восьми процентов.

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