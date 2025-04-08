«Наше секретное оружие». Залужный рассказал, как в штабе армии США в Европе планировали операции ВСУ против России

Экс-главком ВСУ Залужный подтвердил существование секретного штаба в ФРГ

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил местоположение штаба операций Киева и стран Запада против России в германском Висбадене. Таким образом он подтвердил публикацию издания The New York Times (NYT) о вовлеченности США в планирование украинских военных операций.

По его словам, штаб был открыт в апреле 2022 года в штаб-квартире Европейского командования США в немецком Штутгарте, а впоследствии переехал в Висбаден. «В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы», — написал экс-главком.

Площадка стала отличным для украинской армии механизмом взаимодействия с партнерами Киева относительно военных операций и потребностей для них, подчеркнул Залужный.

Кроме того, при поддержке Великобритании на базе логистического центра был создан и оперативный штаб, который занимался анализом спланированных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и формировал под них потребность в соответствии со стандартами НАТО.

Фото: Phil Noble / Reuters

США координировали почти все украинские удары РСЗО HIMARS

В конце марта журналисты NYT со ссылкой на источники сообщили, что американские военные передавали ВСУ разведданные о позициях войск Российской армии и координировали почти все их удары РСЗО HIMARS. Этим занимались военные США, находящиеся на базе в Висбадене.

«Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру», — указано в статье.

Кроме того, в 2022 году Военно-морские силы США получили разрешение координировать операции, проводимые в крымских водах — в этом была задействована оперативная группа Dragon. В то же время американская сторона занималась координацией атак украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя. Позже, в 2024 году, американцы начали помогать ВСУ в нанесении ударов вглубь российских территории.

Аналогично произошло и с контрнаступлением ВСУ в середине 2023 года — этот процесс также координировался США.

ВСУ тайно входили в Курскую область

В материале издания утверждалось, что ВСУ проникли в пределы Курской области с техникой союзников втайне от США.

Представители американской военной администрации жаловались на украинское командование, которое скрывало планы от союзников. Так, Киев не сообщил Вашингтону о планах вторжения в Курскую область в августе 2024 года, что подорвало доверие США к украинской стороне.

В NYT подчеркнули, что это нарушало договоренности, заключенные между Украиной и США. В них говорилось, что Киев не может использовать западное оружие на российской территории.