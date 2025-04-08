Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:45, 8 апреля 2025Бывший СССР

«Наше секретное оружие». Залужный рассказал, как в штабе армии США в Европе планировали операции ВСУ против России

Экс-главком ВСУ Залужный подтвердил существование секретного штаба в ФРГ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил местоположение штаба операций Киева и стран Запада против России в германском Висбадене. Таким образом он подтвердил публикацию издания The New York Times (NYT) о вовлеченности США в планирование украинских военных операций.

По его словам, штаб был открыт в апреле 2022 года в штаб-квартире Европейского командования США в немецком Штутгарте, а впоследствии переехал в Висбаден. «В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы», — написал экс-главком.

Площадка стала отличным для украинской армии механизмом взаимодействия с партнерами Киева относительно военных операций и потребностей для них, подчеркнул Залужный.

Кроме того, при поддержке Великобритании на базе логистического центра был создан и оперативный штаб, который занимался анализом спланированных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и формировал под них потребность в соответствии со стандартами НАТО.

Фото: Phil Noble / Reuters

США координировали почти все украинские удары РСЗО HIMARS

В конце марта журналисты NYT со ссылкой на источники сообщили, что американские военные передавали ВСУ разведданные о позициях войск Российской армии и координировали почти все их удары РСЗО HIMARS. Этим занимались военные США, находящиеся на базе в Висбадене.

«Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру», — указано в статье.

Кроме того, в 2022 году Военно-морские силы США получили разрешение координировать операции, проводимые в крымских водах — в этом была задействована оперативная группа Dragon. В то же время американская сторона занималась координацией атак украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя. Позже, в 2024 году, американцы начали помогать ВСУ в нанесении ударов вглубь российских территории.

Аналогично произошло и с контрнаступлением ВСУ в середине 2023 года — этот процесс также координировался США.

Материалы по теме:
Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео
Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео
7 апреля 2025
«Мне это не нравится». Трамп осудил бомбардировки Украины и призвал Россию прекратить их
«Мне это не нравится». Трамп осудил бомбардировки Украины и призвал Россию прекратить их
7 апреля 2025

ВСУ тайно входили в Курскую область

В материале издания утверждалось, что ВСУ проникли в пределы Курской области с техникой союзников втайне от США.

Представители американской военной администрации жаловались на украинское командование, которое скрывало планы от союзников. Так, Киев не сообщил Вашингтону о планах вторжения в Курскую область в августе 2024 года, что подорвало доверие США к украинской стороне.

В NYT подчеркнули, что это нарушало договоренности, заключенные между Украиной и США. В них говорилось, что Киев не может использовать западное оружие на российской территории.

    Обсудить
    Последние новости

    «Наше секретное оружие». Залужный рассказал, как в штабе армии США в Европе планировали операции ВСУ против России

    Московские девятиклассники гарантированно получат бесплатное место в колледже

    Маск захотел домашнего мамонтенка

    В России назвали угрозой слова украинского хоккеиста об Овечкине

    «Союз МС-27» пристыковался к МКС

    Макрона обвинили в стремлении к войне

    Военные заявили о невозможности эвакуировать тела жителей Курской области из-за ВСУ

    Мария Захарова обвинила Пугачеву в травле Резника

    Военный высказался о способе обороны ВСУ в Курской области

    Военный эксперт предрек новый удар ВСУ по российской территории и назвал его направление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше